Il campo largo ad Avellino non esiste più ed è colpa del Pd

Il panorama politico di Avellino si sgretola sotto il peso di divisioni e incomprensioni, con il campo largo che sembra ormai un ricordo lontano. La colpa? Secondo Santoro di Sinistra Italiana, il disastro si attribuisce al Pd e alla sua gestione. In questo scenario frammentato, il futuro della città appare incerto, lasciando gli elettori e le forze progressiste a chiedersi: si può ancora ricostruire un’unità ?

Tempo di lettura: 4 minuti “ Il centrosinistra si è frantumato giĂ un minuto dopo il risultato elettorale. Quando ci siamo riuniti per la prima volta, ci siamo trovati di fronte a consiglieri (Pd) che teorizzavano lo sciogliete le righe e l’autonomia individuale di ogni eletto”. Lo ammette il consigliere comunale di Sinistra Italiana, Amalio Santoro, nel corso dell’Assemblea pubblica organizzata dalle forze progressite della cittĂ , nei giorni in cui è molto acceso il dibattito sul futuro del Comune di Avellino e la possibilitĂ che il Partito Democratico possa valutare il “ Governo di salute pubblica” proposto dal sindaco Laura Nargi dopo la bocciatura del bilancio per mano dei festiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il campo largo ad Avellino non esiste piĂą, ed è colpa del Pd”

In questa notizia si parla di: campo - largo - avellino - esiste

Più che largo un campo minato con un Pd diviso su tutto l’alternativa a Meloni non è credibile - L'attuale scenario politico italiano si presenta come un campo minato, con un Partito Democratico lacerato da divisioni.

Mercoledì 25 giugno torna il Meeting Nazionale Giovani “Sotto le Stelle” Il Campo CONI di Avellino si prepara a ospitare sportivi provenienti da tutta la Campania per un evento ormai irrinunciabile nel calendario annuale dell’atletica leggera, Vai su Facebook

Comune, Giordano: «Sul soccorso a Nargi implode il campo largo»; Comune, Giordano: 'Sul soccorso a Nargi implode il campo largo'; Il modello Napoli muore ad Avellino: l’ipocrisia del Nazareno e l’alibi dei perdenti.

Comune, Giordano: «Sul soccorso a Nargi implode il campo largo» - Sarebbe un insensato inciampo sul percorso di costruzione del campo progressista per le regionali». ilmattino.it scrive

Conte: "Il campo largo non esiste più | No a Renzi in Emilia e Umbria, non affianco simbolo M5s al suo" - TGCOM24 - "Il campo largo non è mai esistito, esiste il centrosinistra ed esiste il Partito Democratico che avendo ottenuto il 24% nelle ultime elezioni europee sente sulle spalle la responsabilità di ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it