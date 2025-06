Il calvario di Jorge Martin | non corre nemmeno in Germania Nuovi esami tra una settimana

Il cammino di Jorge Martin verso il ritorno in pista si svela ancora tortuoso: senza la possibilità di correre in Germania, il giovane talento dovrà attendere un’altra settimana per nuovi esami. Gli infortuni gravi e un recupero ancora in corso lo tengono lontano dalle competizioni: una sfida non solo sportiva, ma anche di tenacia e determinazione, che lo spagnolo affronterà con tutta la forza necessaria per tornare più forte di prima.

Lo spagnolo non prenderà parte al GP del Sachsenring. Il recupero fisico dopo i gravi infortuni è ancora incompleto, come sottolineato dagli esami medici svolti a Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il calvario di Jorge Martin: non corre nemmeno in Germania. Nuovi esami tra una settimana

