Il caldo travolge anche la Gran Bretagna temperature record a Londra mentre inizia il torneo di Wimbledon

Il caldo eccezionale sta sconvolgendo l’Europa, con temperature record che mettono a dura prova le sue nazioni. Londra, città simbolo di tradizione e freddo, si trova ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti, proprio mentre si apre il prestigioso torneo di Wimbledon. Un’estate che ci ricorda quanto il cambiamento climatico stia incidendo sulla nostra quotidianità e sull’intero pianeta.

Londra, 30 giugno 2025 – Il caldo infernale ha travolto l’Europa, che continua a subire gli effetti più pesanti dell’emergenza climatica. Spagna, Portogallo, Grecia, Francia e Italia boccheggiano per le temperature roventi della prima grande ondata di calore dell’estate 2025. Nemmeno la Gran Bretagna è stata risparmiata da questa fine di giugno infuocata e oggi, in particolare a Londra e nel sud-est del Paese, sono previste temperature record di 34 gradi. Come sottolineano i media, alcuni parti del Paese sono più calde della Giamaica in queste ore, mentre si apre nella capitale britannica il torneo di tennis di Wimbledon, con le temperature più alte mai registrate per il primo giorno delle sfide sull'erba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caldo travolge anche la Gran Bretagna, temperature record a Londra mentre inizia il torneo di Wimbledon

In questa notizia si parla di: londra - temperature - caldo - gran

Sull’Italia arriva “Pluto”, un’ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. «L’anticiclone subtropicale, nei prossimi giorni, sarà protagonista in Italia e su gran parte dell’Europa centro-meridionale, con anomalie termiche anche oltre i 10-12°, tra fine Vai su Facebook

Il caldo travolge anche la Gran Bretagna, temperature record a Londra mentre inizia il torneo di Wimbledon; Caldo record a Londra: a Wimbledon torneo al via sotto la canicola; Caldo estremo in Europa occidentale: temperature record tra Portogallo, Spagna e Gran Bretagna.

Caldo record a Londra: a Wimbledon torneo al via sotto la canicola - L'ondata di calore che sta imperversando sull'Europa non risparmia la Gran Bretagna ... Lo riporta rainews.it

Allerta meteo in Portogallo: dal fuoco alle piogge torrenziali. In tutta Europa caldo record - A dover fronteggiare queste temperature eccezionali è anche la Gran Bretagna dove oggi il servizio meterologico britannico prevede, solo a Londra ... Come scrive tg.la7.it