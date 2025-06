Il caldo torrido non molla il casertano | prorogata l' allerta ' Ondate di calore'

Il caldo torrido non dà tregua al casertano, che si prepara ad affrontare ancora giorni di temperature elevate. La Protezione civile regionale della Campania ha prorogato l’allerta per ondate di calore fino alle 14 di giovedì 3 luglio, evidenziando l’importanza di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per tutelare la salute e il benessere della comunità. Restate informati e adottate comportamenti responsabili: il caldo estivo richiede attenzione e cautela.

Il gran caldo di questi giorni non mollerà il casertano. La Protezione civile regionale della Campania ha diramato una nuova allerta per quel che riguarda le ondate di calore. L'avviso di criticità, in considerazione del quadro meteo in atto, è stato prorogato fino alle ore 14 di giovedì 3 luglio.

