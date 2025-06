Il caldo torrido in Trentino ha le ore contate

Il caldo torrido che ha avvolto il Trentino negli ultimi giorni sta per finire. Secondo Meteotrentino, l’onda di calore sta lasciando spazio a un clima più sopportabile, con temperature in lieve calo ma ancora su valori estivi. È il momento di respirare un po’ di sollievo e prepararsi a godere di giornate meno afose, grazie a un cambiamento meteorologico in arrivo.

Il caldo asfissiante di questi ultimi giorni ha le ore contate? Meglio non dirlo troppo forte ma, in base a quello che dice Meteotrentino, pare proprio che l'onda di calore che ha interessato il Trentino sia prossima a cessare. Le temperature diminuiranno un po' pur rimanendo su valori.

Previsioni: dopo tutto questo caldo tornano i temporali sul Trentino - Dopo giorni di caldo afoso, il Trentino si prepara a un cambio radicale: i temporali stanno tornando! Meteotrentino avvisa che i primi eventi temporaleschi sono già in atto, portando con sé grandinate e un abbassamento delle temperature.

