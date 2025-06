Il caldo rimane intenso ma da lunedì sera in arrivo i primi temporali

L'estate non fa ancora i bagagli, con il caldo che resta intenso a Bergamo, ma da lunedì sera si preannunciano i primi temporali. Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci guida attraverso un'analisi dettagliata, svelando cosa riserva il tempo nelle prossime ore e giorni, tra sole cocente e improvvisi rovesci. Restate sintonizzati per scoprire come affrontare al meglio questa stagione imprevedibile.

Ultimo giorno di giugno e Bergamo è stretta nella morsa del caldo. Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica L’inizio di questa settimana sarà caratterizzato da una notevole struttura anticiclonica presente in tutta l’Europa centro-meridionale, tuttavia alcuni fronti riusciranno a sfiorare il nord-Italia portando un aumento dell’instabilità specialmente sui rilievi. Le temperature resteranno sopra la media stagionale. Ecco come sarà il meteo a Bergamo nei prossimi giorni. Lunedì 30 giugno 2025 Tempo previsto: in mattinata sui rilievi cielo poco nuvoloso o con nubi sparse con possibilità di qualche locale piovasco o rovescio, in pianura tempo prevalentemente soleggiato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il caldo rimane intenso, ma da lunedì sera in arrivo i primi temporali

In questa notizia si parla di: caldo - rimane - intenso - lunedì

Hojlund Juventus, rimane un nome caldo per l’attacco bianconero! In questo caso potrebbe arrivare in Italia: cifre e tutti i dettagli - Hojlund, giovane attaccante del Manchester United, resta uno dei nomi più caldi per il mercato juventino.

AVVISO METEO, avvio di settimana tra caldo intenso e temporali violenti con possibili grandinate: i dettagli Vai su Facebook

Caldo intenso e afa: torna l'anticiclone, massime con picchi sopra i 35 gradi; Meteo: le previsioni di Giuliacci per lunedì 24 marzo; Meteo: caldo africano anche nel weekend, ma da lunedì si cambia.