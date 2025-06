Il caldo manda in tilt il server Ospedali bloccati saltano ricoveri e terapie | Il caos

Il caldo torrido mette a dura prova le strutture sanitarie, causando blackout digitali che bloccano le cure e mettendo in crisi le emergenze. La notte tra sabato e domenica, con temperature record di 38°C, il server centrale dell’ASL 5 è andato in tilt, paralizzando le attività degli ospedali di Levanto, Spezia e Sarzana. Un episodio che evidenzia quanto la tecnologia, sotto stress, possa compromettere la nostra salute. È fondamentale trovare soluzioni efficaci per evitare che simili disastri si ripetano.

La Spezia, 30 giugno 2025 – Il server va in tilt e tutta l’attività sanitaria degli ospedali provinciali resta bloccata. È successo nella notte tra sabato e domenica quando, a causa delle elevate temperature (il termometro ha toccato i 38 gradi esterni) il server centrale di Asl 5 ha smesso di funzionare, fermando così il lavoro in tutte le unità operative di Levanto e di quelle degli ospedali Sant’ Andrea di Spezia e San Bartolomeo di Sarzana. Da tempo il personale medico sanitario ha infatti eliminato qualsiasi supporto cartaceo in favore di un’operatività esclusivamente elettronica, che in assenza di connessione telematica, non ha più permesso di accedere a nessun servizio: dalla posta elettronica aziendale, alle cartelle cliniche con relative terapie da somministrare ai pazienti ricoverati, all’inoltro di richieste di esami diagnostici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caldo manda in tilt il server. Ospedali bloccati, saltano ricoveri e terapie: “Il caos”

