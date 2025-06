Il calciatore del Manchester United De Ligt in crisi con la moglie il gossip | Procedure di divorzio in corso

Il mondo del calcio è sotto shock: Matthijs De Ligt, stella del Manchester United, e la moglie AnneKee Molenaar sono in crisi e si avviano verso il divorzio. Dopo un matrimonio durato circa un anno, i segnali di una rottura sono sempre più evidenti, alimentando gossip e speculazioni. Cosa sta succedendo tra i due? Scopriamo insieme i dettagli di questa delicata vicenda che sta facendo parlare tutti gli appassionati. Continua a leggere...

Matthijs De Ligt e AnneKee Molenaar verso il divorzio. Secondo il The Sun, l'ex calciatore della Juve (ora difensore nel Manchester United) e la moglie avrebbero avvitato le procedure per il divorzio a circa un anno dal loro matrimonio. I due starebbero attraversando un momento di profonda crisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: divorzio - calciatore - manchester - united

Gualtieri fa causa a Totti per un ripostiglio: dopo Ilary, per l’ex calciatore è divorzio anche col Pd - L’idillio tra Francesco Totti e il centrosinistra si sgretola: il leggendario ex calciatore, un tempo ambasciatore della politica romana, ora si trova al centro di una battaglia legale con il sindaco Gualtieri.

La Premier League celebra il Napoli: Centrocampo made in Manchester! Vai su Facebook

Il calciatore del Manchester United De Ligt in crisi con la moglie, il gossip: Procedure di divorzio in corso; Van Nistelrooy, ufficiale: divorzio con il Leicester; Il Lecce cerca la «strada»: Giampaolo in bilico, probabile il «divorzio».

"Accordo consensuale". Divorzio definitivo tra Cristiano Ronaldo e Manchester United - — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022 Un divorzio annunciato e doloroso che arriva nel bel mezzo del Mondiale e a due giorni dal debutto del Portogallo contro il Ghana. Scrive ilgiornale.it

Divorzio CR7-Manchester United, le reazioni della stampa inglese: "Ronaldo licenziato" - Le strade di Cristiano Ronaldo e del Manchester United si sono separate, lo ha annunciato il club inglese con un comunicato pubblicato pochi minuti fa. Segnala tuttomercatoweb.com