Il business Mondiale per Club | alla tv inglese è un successo intercetta il pubblico di Peppa Pig Telegraph

Il business mondiale per club conquista la scena televisiva inglese, sorprendendo anche gli esperti più scettici. Nonostante le sfide logistiche e ambientali, questa competizione ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico sorprendente, intercettando anche gli spettatori di programmi come Peppa Pig. Un successo inaspettato che dimostra come il calcio globale sappia ancora sorprendere e coinvolgere, aprendo nuove prospettive per il futuro dello sport.

Il quotidiano inglese Telegraph prende atto che il business Mondiale per club funziona. Scrive: La Coppa del Mondo per Club, nonostante sia stata un disastro su quasi tutti i fronti – temperature estreme, partite squilibrate, stadi semi-vuoti e infrastrutture precarie – ha raggiunto un traguardo inaspettato: ascolti record. Il Telegraph analizza: Mentre i tifosi tradizionali cercano ancora incontri di alta qualità tra squadre blasonate, una nuova generazione di tifosi è entusiasta di vedere icone come Messi o Ronaldo giocare in qualsiasi contesto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il business Mondiale per Club: alla tv inglese è un successo, intercetta il pubblico di Peppa Pig (Telegraph)

