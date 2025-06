il boom e la rivoluzione dei costumi la macchina amata da tutte le donne

della tecnologia e dell’innovazione, Candy ha rivoluzionato il modo di vivere la casa e le faccende quotidiane. Un percorso che, dal ricordo del passato, continua a ispirare la nostra voglia di innovare e semplificare la vita delle persone, mantenendo vivo lo spirito di emancipazione e progresso di quegli anni.

Il vitino da vespa, il vestito elegante, la casalinga perfetta apre la lavabiancheria. È il 1954: la pubblicità di Candy entra nell’immaginario collettivo, simbolo di un’Italia che ha voglia di correre e di emancipazione femminile. Il miracolo economico in un’immagine a meno di 10 anni dalla fine della guerra. Ed è proprio da un campo di prigionia che è cominciata la storia del marchio. Grazie all’intuizione di Enzo Fumagalli sulle potenzialità di questa macchina che avrebbe cambiato per sempre la vita delle massaie e che vide per la prima volta in America, dopo il conflitto e la cattura. Spedisce i primi schizzi a papà Eden, fondatore di una piccola officina sulle rive del Lambro che si chiama come lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it