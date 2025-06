Il bonus Zaia per i disoccupati fino a 700 euro al mese anche a pensionati e richiedenti asilo | così paga i corsi di italiano con i fondi dell’Europa

Il Bonus Zaia, un sostegno concreto per disoccupati, pensionati e richiedenti asilo, offre fino a 700 euro al mese, dimostrando come il Veneto si sia inventato un'ulteriore misura di assistenza. Coniugando solidarietĂ e formazione, questa iniziativa finanzia corsi di italiano grazie ai fondi europei, aprendo nuove possibilitĂ a chi cerca una strada nel mercato del lavoro. Una risposta pragmatica alle sfide sociali, che arricchisce il panorama delle politiche di inclusione.

Se il Reddito di cittadinanza per Luca Zaia era la misura dei fannulloni – «Solo a chi ne ha davvero bisogno, gli altri si trovassero un lavoro», diceva – in Veneto hanno trovato immediatamente un’alternativa altrettanto valida. Ironia della sorte, si tratta di quello che ormai volgarmente nel Nord-Est è definito “bonus Zaia”: fino a 700 euro al mese per chiunque sia iscritto ai Centri per l’impiego, sia disoccupato e partecipi a corsi di formazione o politiche attive del lavoro. Un aiuto che, come scrive Franz Baraggino oggi su Il Fatto Quotidiano, arriva direttamente dai fondi messi a disposizione da Bruxelles e che il presidente del Veneto ha messo a disposizione di tutti. 🔗 Leggi su Open.online

