Il Bonus Zaia | fino a 700 euro al mese per disoccupati senza limiti di età o reddito basso

Scopri il Bonus Zaia, una vera novità per i disoccupati veneti: fino a 700 euro al mese senza limiti di età o reddito. Un’alternativa concreta al Reddito di Cittadinanza, pensata per offrire supporto immediato e accessibile a tutti. Mentre altre regioni sono ancora attente, il Veneto si distingue con questa misura innovativa. Un’iniziativa che potrebbe cambiare il modo di aiutare chi cerca lavoro, dimostrando che un sostegno efficace si può fare anche in modo semplice e diretto.

Un'alternativa veneta al Reddito di cittadinanza. Mentre il Reddito di cittadinanza è stato spesso oggetto di critiche, soprattutto da parte di esponenti del centrodestra come Luca Zaia, oggi proprio il Veneto offre una misura che, per molti versi, si avvicina a quell'idea: un contributo mensile fino a 700 euro, erogato a chiunque sia disoccupato e iscritto ai Centri per l'impiego, senza vincoli di età. Un'iniziativa che, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, è stata ribattezzata ironicamente "bonus Zaia". Fondi europei e accesso semplificato. Questo sostegno economico è finanziato con 70 milioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo, trasformati in bonus mensili tra i 300 e i 700 euro, erogati per un massimo di otto mensilità.

