Il bilancio di un anno economico con la Cena d’Estate di Impresa

Il bilancio di un anno economico si apre con un momento speciale: la tradizionale Cena d’Estate di Impresa, l’appuntamento annuale che rafforza i legami tra imprenditori e associazione. Mercoledì 2 luglio a Villa Romea ad Aprilia, questa serata rappresenta un’occasione unica per condividere successi, sfide e progetti futuri, creando un clima di fiducia e collaborazione indispensabile per affrontare insieme le sfide del mercato.

Tradizionale "Cena d'Estate" organizzata da Impresa - Associazione dell'Industria e della Piccole e Media Imprese per i propri associati. L'evento è in programma mercoledì 2 luglio a Villa Romea ad Aprilia L'evento rappresenta per l'associazione un momento conviviale attraverso cui tracciare il.

