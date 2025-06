Il Bellaria Padel Brindisi femminile vince il campionato e sale in Serie A

Il Bellaria Padel Brindisi femminile scrive una pagina indimenticabile dello sport brindisino: con tenacia e passione, le ragazze hanno conquistato il campionato di serie B, salendo meritatamente in Serie A. Un’impresa frutto di tre giorni intensi di sfide contro le migliori squadre del torneo, che conferma il talento e la determinazione di questa squadra. La vittoria è un traguardo storico, ma anche l’inizio di una nuova avventura...

Un trionfo che sa di impresa quanto fatto dalle ragazze del Bellaria Padel Brindisi nei playoff di serie B svoltisi a Terni presso l'Happy Village. Vittoria del campionato e conquista dello scudetto dopo tre giorni di durissime partite contro il lotto delle migliori squadre del campionato cadetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

