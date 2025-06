Il ’Befani’ regala emozioni Grande successo del Doccia

Il 8217 Befani ha regalato emozioni indimenticabili, confermando il grande successo del torneo di calcio giovanile. Organizzati dalla Laurenziana Calcio sul campo di via di Caciolle, questi eventi hanno celebrato l’amore per il pallone e la memoria di figure illustri come Enrico Befani e Luciano Innocenti. Da 57 anni, la Laurenziana onora il suo passato con dedizione, e nell’albo d’oro del Torneo Befani svetta un nome che rimarrà per sempre nel cuore del calcio giovanile…

Organizzati dalla Laurenziana calcio, sul campo sportivo di via di Caciolle, si sono conclusi due splendidi tornei di calcio giovanile: Memorial Enrico Befani e Trofeo Luciano Innocenti. La Laurenziana da 57 anni vuole ricordare Enrico Befani, il presidente della Fiorentina che ha conquistato il primo scudetto nel 195556 con il torneo intitolato a questo eccellente imprenditore appassionato di calcio. Nell’albo d’oro del Torneo Befani svetta proprio la Fiorentina con 9 vittorie, seguita dalla Rondinella con 7. Quest’anno al Torneo Befani hanno partecipato 16 squadre della categoria Giovanissimi 2011, suddivise in 4 gironi, che hanno dato vita a un evento di prestigio e grande valore sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ’Befani’ regala emozioni. Grande successo del Doccia

