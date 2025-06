Il Bayern vince la battaglia contro il Flamengo

il Bayern riesce a superare uno degli ostacoli più complicati del suo cammino, dimostrando grinta e determinazione. La partita, combattuta e ricca di emozioni, ha evidenziato le fragilità dei tedeschi, ma anche la loro capacità di resistere e reagire. Sabato pomeriggio, ad Atlanta, si deciderà il destino di questa avventura europea, con la squadra di Kompany pronta a scrivere una nuova pagina di storia.

Il Bayern ha tremato ed ha rischiato di uscire troppo presto. Sulla strada degli ottavi ha trovato un Flamengo aggressivo e in alcuni momenti in grado di far traballare la difesa dei tedeschi. Il 4-2 finale non rende merito ai brasiliani, condannati da un paio di errori individuali e dalla notevole differenza tecnica. La squadra di Kompany soffre per la seconda volta contro una sudamericana, ma alla fine la spunta. Sabato pomeriggio, ad Atlanta, ci sarà la maxi sfida contro il Paris Saint-Germain. Il Bayern fa valere la superiorità. I bavaresi sono scesi in campo con la solita mentalità sfruttando la linea alta e un recupero palla immediato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il Bayern vince la battaglia contro il Flamengo

In questa notizia si parla di: bayern - flamengo - vince - battaglia

Flamengo Bayern Monaco: le tre cose che non hai notato della partita - Il match tra Flamengo e Bayern Monaco, oltre ai gol e alle emozioni, cela dettagli spesso sfuggiti all'occhio distratto.

Mondiale per Club: tra Boca e Benfica è 2-2, vince il Flamengo; Risultati Mondiale per Club 2025, il Flamengo stende il Chelsea. Vince ancora il Bayern Monaco; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vince il River, 0-0 del Dortmund.

Video Flamengo Bayern Monaco (2-4)/ Gol e highlights: bis di Kane! (29 giugno Mondiale per Club 2025) - 4) gol e highlights della quarta partita valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Secondo ilsussidiario.net

Flamengo-Bayern, moviola: Oliver si conferma spietato ma manca un rosso, Jorginho vince il tabù - Bayern analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito nove giocatori, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it