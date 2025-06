Il Balena Festival prosegue con il live degli Psicologi all' Arena del Mare

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e benessere mentale. Il Balena Festival 2025 al Porto Antico di Genova si arricchisce con lo spettacolo degli Psicologi, il duo innovativo che unisce talento e creatività. Nato online, il loro sodalizio artistico promette di emozionare e coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica. Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle vibrazioni e dalla profondità delle loro performance.

Il Balena Festival 2025 prosegue al Porto Antico di Genova giovedì 3 luglio con gli Psicologi, duo composto da Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kvneki (Alessio Akira Aresu), entrambi classe 2001. Il loro sodalizio artistico, nato sul web grazie alla piattaforma alternativa Soundcloud, sfocia in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: balena - festival - prosegue - psicologi

Tananai sul palco del Balena Festival all'Arena del Mare con il “CalmoCobra Live 2025” - Venerdì 25 luglio, l'Arena del Mare si trasformerà nel palcoscenico di un evento imperdibile: Tananai torna a infiammare il Balena Festival con il suo energico “CalmoCobra Live – 2025”.

Il Balena Festival prosegue con il live degli Psicologi all'Arena del Mare; Balena Festival 2025; Balena Festival 2025: Tananai, Afterhours, Fask e Psicologi i primi nomi in programma.

Balena Festival 2025: Tananai, Afterhours, Fask e Psicologi i primi nomi in programma - Il Balena Festival è pronto a fare ritorno a Genova per l'estate 2025 e i primi nomi annunciati promettono già grandi emozioni: Tananai, Fast Animals and Slow Kids (FASK) e Psicologi sono solo l ... Scrive mentelocale.it

Il Balena Festival a Genova mette le ali: Psicologi, FASK e Tananai i primi nomi - Genova – Tananai, Fast Animals and Slow Kids e Psicologi: ecco i primi nomi annunciati dal Balena Festival, che quest’anno porterà un mare di musica all’Arena del Mare del Porto AnticoArena del ... Come scrive ilsecoloxix.it