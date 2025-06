Il 77% dei francesi è insoddisfatto di Macron | il sondaggio è già un benservito E per Bayrou va pure peggio

In un clima di crescente insoddisfazione, i francesi si dicono sempre più scettici verso i loro leader. Il 77% si dichiara insoddisfatto di Emmanuel Macron, e per il premier François Bayrou le cose vanno addirittura peggio, con l’80% di cittadini delusi. Questa tendenza segna una fase critica per la politica francese, che potrebbe aprire a nuovi scenari di cambiamento e rinnovamento. Le conseguenze di questa crisi di fiducia sono destinate a influenzare il futuro del Paese.

Il 77% dei francesi si dichiara ”insoddisfatto” dall’operato dell’attuale presidente, Emmanuel Macron, in calo di due punti rispetto a maggio: è quanto emerge da un sondaggio mensile realizzato dall’istituto Ifop per il Journal du Dimanche (Jdd). Sempre secondo lo stesso sondaggio, la percentuale di scontento sale all’80% per l’attuale premier, François Bayrou, il livello più alto dalla sua nomina alla guida del governo, nel dicembre 2024. Le Pen potrebbe votare la sfiducia al governo in autunno. Il governo Bayrou è attualmente oggetto di una mozione di censura (sfiducia) presentata dal Partito socialista sulla controversa vicenda delle pensioni, che ha però scarse chance di venire adottata, visto che mancano i numeri in Parlamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il 77% dei francesi è insoddisfatto di Macron: il sondaggio è già un benservito. E per Bayrou va pure peggio

In questa notizia si parla di: francesi - insoddisfatto - macron - sondaggio

Il 77% dei francesi è insoddisfatto di Macron: il sondaggio è già un benservito. E per Bayrou va pure peggio; Le Pen ineleggibile, il contrattacco: Contro di me una bomba nucleare. Bardella convoca la piazza; Giuliano Da Empoli: I francesi sono sfiduciati, chiunque vinca. Un problema soprattutto per Macron (di F. Fantozzi).

Francia: sondaggio, Macron 54% e Le Pen 46% al secondo turno - Il presidente uscente Emmanuel Macron vincerebbe al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi contro Marine Le Pen con un punteggio del 54% contro il 46% della candidato RN, secondo un ... Si legge su ansa.it

Elezioni Francia, sondaggio: Macron ha vinto il dibattito in tv con Le Pen - Sky TG24 - È stato ritenuto più credibile dell’avversaria di estrema destra dal 59% dei francesi, ... Secondo tg24.sky.it