Il 3 luglio la Terra sarà alla massima distanza dal Sole eppure si muore di caldo | com'è possibile

Il 3 luglio la Terra raggiungerà l'afelio, la sua massima distanza dal Sole, eppure il caldo sarà insopportabile. Come può accadere? La risposta risiede nella complessità del nostro clima e nelle stagioni, che non dipendono solo dalla distanza solare. Scopriamo insieme perché, nonostante l'allontanamento, le alte temperature ci mettono in ginocchio. Continua a leggere per esplorare questa affascinante contraddizione naturale.

Ci aspetta una settimana di caldo infernale, ma il 3 luglio la Terra si troverà all'afelio, la massima distanza dal Sole. Cosa significa e perché ci sono temperature così alte nonostante la lontananza della stella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

