II Cammino Mariano delle Alpi ora ha anche una Via Orientale | parte da Bormio

Unendo spiritualità e natura, questa nuova via offre un’esperienza unica di fede e scoperta. Con un percorso che attraversa paesaggi mozzafiato e luoghi sacri, la Via Orientale arricchisce il Cammino Mariano delle Alpi, creando un ponte tra tradizione e avventura. La cerimonia di inaugurazione, svoltasi con grande entusiasmo domenica 29 giugno, ha segnato un nuovo capitolo per i pellegrini e gli amanti del trekking. La meta finale? Un invito a scoprire un’armonia senza pari tra cuore, natura e spiritualità.

Si è svolta con grande partecipazione e coinvolgimento domenica 29 giugno l’inaugurazione ufficiale della Via Orientale del Cammino mariano delle Alpi, l’itinerario di trekking che collega Bormio a Tirano toccando numerosi luoghi di culto mariano della provincia di Sondrio e con meta finale il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

