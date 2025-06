IED Cinema è una finestra sull' importanza delle storie

Nel cuore della cultura visiva, il cinema si rivela come un'arte capace di emozionare e comunicare universalmente. Cristina Marchetti e Carlotta Cristiani, figure di spicco nel settore, ci guidano in un percorso tra tecnica, passione e collaborazione, svelando l'importanza delle storie che raccontiamo. Con entusiasmo, IED apre le porte alla sesta scuola: un’opportunità unica per immergersi nel mondo cinematografico e trasformare la passione in professione.

Cristina Marchetti, direttrice OffiCine, e Carlotta Cristiani, montatrice e docente, anticipano il corso triennale dello IED. Tra applicazione, passione e unione. Come dire, studiare, studiare, studiare. Sì, anche il cinema. PerchĂ© non tutti sono Quentin Tarantino. Allora, creando un collegamento tra approfondimento, specializzazione, scrittura e lavoro, IED apre ad ottobre la sesta scuola con il Corso triennale in Cinema, il Master biennale di Scrittura, Regia e Produzione, oltre al Master Creare Cinema. Come si dice spesso, un'offerta formativa "immersiva e completa", tra i docenti coinvolti nella faculty dei percorsi DAPL e Master ci sono Sara Casani, Carlotta Cristiani, Alina Marazzi, Paolo Mereghetti, Luca Bigazzi, Paola Piacenza, Valia Santella e Silvio Soldini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - IED Cinema è "una finestra sull'importanza delle storie"

