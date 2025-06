Idrogeno la prima stazione di rifornimento a Carugate | il video

Scopri la rivoluzione verde con la prima stazione di rifornimento di idrogeno a Carugate, inaugurata sulla Tangenziale Est. Un passo concreto verso un futuro sostenibile, in linea con il piano europeo di decarbonizzazione. Questo impianto all’avanguardia potrà alimentare sia veicoli leggeri che mezzi pesanti, contribuendo a ridurre le emissioni e promuovere una mobilità più pulita. Un progetto da 55,4 milioni di euro destinato a cambiare il volto della nostra mobilità .

L'impianto inaugurato sulla Tangenziale Est è il primo dei cinque interventi in corso di realizzazione e sarà in grado di rifornire sia veicoli leggeri che mezzi pesanti. Il progetto da 55,4 milioni complessivi si inserisce nel piano di decarbonizzazione europeo.

