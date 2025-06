Idi Evolution cerca talenti con un format innovativo.

talenti, puntando su un format che valorizza le competenze e la passione dei giovani professionisti. Forte del successo della prima edizione, IDI Evolution rinnova il suo impegno nel scoprire e coltivare nuove energie, offrendo opportunità concrete di crescita e sviluppo. Con questa iniziativa, l’azienda conferma il suo ruolo di pioniere nel settore e si prepara a scrivere un nuovo capitolo di innovazione e successo nel territorio di Monza e Brianza.

FORTE del successo della prima edizione che aveva permesso di fare entrare in azienda una decina di nuove e giovani professionalità nel territorio di Monza e Brianza, IDI Evolution ha deciso di fare il bis. E ha fatto partire a giugno la seconda iniziativa di assunzione innovativa IDI Talent. L’azienda che ha il suo quartier generale a Concorezzo aveva infatti intrapreso lo scorso anno questa nuova forma di recruiting per la ricerca di nuovi consulenti commerciali, valorizzando il singolo candidato attraverso una selezione trasparente e con 5 giorni di formazione retribuita in azienda. In particolare quest’anno, spiega il Ceo di IDI Evolution Andrea Piantoni, saranno scelti 30 CV per partecipare all’iniziativa ispirata ai talent show da cui verranno selezionati i 15 consulenti commerciali operativi su circa 20 province italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net