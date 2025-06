Idahospara contro pompieri due vittime

Una tragica escalation di violenza scuote la tranquilla Contea di Kootenai, Idaho, dove un sospetto ha aperto il fuoco contro i vigili del fuoco intervenuti per domare un incendio sul Monte Canfield. Due persone hanno perso la vita in questo grave episodio, mentre la polizia si trova ancora sotto attacco da parte di un cecchino. Il governatore Brad Little condanna l'atto come "atroce" e invita tutti a unirsi in preghiera per le vittime.

