Idahospara contro pompieri | due vitime

Un episodio drammatico scuote Idaho: un sospetto ha aperto il fuoco contro i pompieri intervenuti per domare un incendio sul Monte Canfield, lasciando due vittime e una comunità sconvolta. La scena, ancora sotto assedio da parte di un cecchino, evidenzia la gravità di questa violenta aggressione. Il governatore Brad Little ha condannato duramente l’attacco, invitando tutti alla preghiera per le vittime e a riflettere sulla necessità di garantire sicurezza e giustizia in momenti così difficili.

2.00 Un grave episodio di violenza è avvenuto nei pressi di Coeur d'Alene,in Idaho dove un sospetto ha sparato contro i vigili del fuoco accorsi per spegnere un incendio sul Monte Canfield. Secondo lo sceriffo della Contea di Kootenai, due persone sono state uccise e la polizia era ancora sotto il fuoco di un cecchino.Il governatore Brad Little ha definito l'attacco "atroce" e ha invitato i cittadini a pregare per le vittime. Le autorità della vicina Contea di Shoshone hanno parlato di un cecchino ancora in fuga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: idaho - spara - pompieri - vitime

Idaho, uomo spara contro vigili del fuoco attirati in un’imboscata: almeno due morti - Il responsabile della sparatoria avrebbe appiccato il fuoco in una zona boschiva per attirare gli agenti. Riporta repubblica.it

Idaho, il giallo della morte di quattro studenti. La madre di una delle vittime: «La droga o la passione non c’entrano» - Corriere della Sera - La madre di una delle vittime: «La droga o la passione non c’entrano» ... Si legge su corriere.it