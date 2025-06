Idaho uomo armato spara contro vigili del fuoco | 2 morti forse attirati in un imboscata

Una drammatica notte si è consumata in Idaho, dove un uomo armato ha aperto il fuoco contro i vigili del fuoco, provocando due vittime e forse orchestrando un'imboscata. Il sospetto responsabile dell’attacco è stato trovato senza vita tra la vegetazione, con un’arma nelle vicinanze. Resta da chiarire se l’incendio che ha attirato i soccorritori fosse stato intenzionalmente appiccato. La situazione rimane critica e ancora sotto assillo del mistero.

Morto anche il presunto responsabile dell'aggressione, trovato senza vita tra la boscaglia con vicino un'arma da fuoco. Resta da capire se l'incendio che ha attirato i vigili del fuoco sia stato appiccato intenzionalmente per tenere loro un'imboscata. Le fiamme continuano a divampare.

