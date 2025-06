Idaho imboscata contro i vigili del fuoco | due morti ammazzato il killer

Una tragedia sconvolge l'Idaho settentrionale: due vigilesse uccise e un collega ferito in un attacco improvviso durante un intervento, innescando un'indagine che ha portato all'uccisione del sospetto. La comunità si stringe nel dolore mentre le autorità cercano di fare luce su questo atroce episodio che ha scosso l'intera regione. La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi insiti nel lavoro dei soccorritori, mettendo in discussione la sicurezza e la tutela di chi mette la vita al servizio degli altri.

A Coeur d'Alene, nell'Idaho settentrionale, due vigilesse sono state uccise e un collega ferito in un'imboscata mentre rispondevano a una chiamata per un incendio in un'area escursionistica vicino ai laghi settentrionali. La polizia locale ha riferito che l'incendio è stato appiccato intenzionalmente per attirare i vigili del fuoco sul posto, dove sono stati attaccati da uno o più cecchini. Lo sceriffo della contea di Kootenai, Robert Norris, ha descritto la situazione come "in evoluzione", senza confermare il numero degli aggressori. Un uomo, ritenuto il cecchino, è stato trovato morto con un fucile ad alta potenza accanto, ma le indagini proseguono per chiarire i dettagli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Idaho, imboscata contro i vigili del fuoco: due morti, ammazzato il killer

In questa notizia si parla di: idaho - imboscata - vigili - fuoco

Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho, due morti - Una terribile imboscata scuote l’Idaho: due vigili del fuoco hanno perso la vita in un attacco armato durante un incendio boschivo a Coeur d'Alene.

Idaho, un uomo armato ha ucciso due vigili del fuoco e ferito un terzo sul monte Canfield, nei pressi di Coeur d'Alene, dopo aver teso loro un'imboscata appiccando sul posto un incendio boschivo. Il killer è stato poi trovato morto @ultimoranet Vai su X

"Ci stanno sparando". La comunicazione via radio dell'imboscata I Vigili del fuoco arrivano per spegnere l'incendio su una collina nella zona di Canfield Mountain, in Idaho. Dalla parte opposta cominciano a bersagliarli #VigiliDelFuoco #Incendio #CanfieldMo Vai su Facebook

Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho, uccisi due pompieri: trovato morto killer; Usa, incendio e imboscata ai vigili del fuoco in Idaho: 2 morti in una sparatoria; Idaho, imboscata contro i vigili del fuoco. Il killer ha appiccato il fuoco per attirarli e ha fatto fuoco: 2 morti e un ferito.

Idaho, imboscata contro i vigili del fuoco. Il killer ha appiccato il fuoco per attirarli e ha fatto fuoco: 2 morti e un ferito - Il governatore dell'Idaho, Brad Little: “Uccisi diversi eroici vigili del fuoco” ... Segnala msn.com

Usa, incendio e imboscata ai vigili del fuoco in Idaho: 2 morti in una sparatoria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, incendio e imboscata ai vigili del fuoco in Idaho: 2 morti in una sparatoria ... Da tg24.sky.it