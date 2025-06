Idaho due vigili del fuoco uccisi in un agguato armato | trovato morto l’aggressore

L’incidente avvenuto in Idaho ha sconvolto l’intera comunità: due vigili del fuoco sono stati tragicamente uccisi e un altro ferito durante un intervento per spegnere un incendio boschivo sulla Canfield Mountain. Le autorità confermano che si è trattato di un attacco armato deliberato, con l’aggressore trovato morto poco dopo. Una tragedia che mette in discussione la sicurezza dei soccorritori e lancia un allarme sulla violenza improvvisa.

Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito durante un intervento per domare un incendio boschivo sulla Canfield Mountain, nei pressi di Coeur d’Alene, in Idaho. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e confermato da diverse testate internazionali, i pompieri sarebbero caduti vittime di un attacco armato deliberato, avvenuto sabato 29 giugno. Gli spari sono iniziati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Idaho, due vigili del fuoco uccisi in un agguato armato: trovato morto l’aggressore

In questa notizia si parla di: idaho - vigili - fuoco - uccisi

Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho, due morti - Una terribile imboscata scuote l’Idaho: due vigili del fuoco hanno perso la vita in un attacco armato durante un incendio boschivo a Coeur d'Alene.

Usa, sparatoria in Idaho: due vigili del fuoco uccisi in imboscata #usa #idaho #30giugno #sparatoria Vai su X

Idaho, imboscata ai Vigili del fuoco. 2 morti e 1 ferito. Trovato morto il cecchino Un cecchino ha appiccato un incendio e poi ha sparato sui pompieri dalla collina opposta. Nove vigili e due poliziotti colpiti. Poco fa lo sceriffo Norris ha comunicato il ritrovamento Vai su Facebook

Nel nord dell'Idaho due vigili del fuoco sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco dopo essere intervenuti per un incendio; Idaho, sparatoria contro vigili del fuoco attirati in un’imboscata: due morti e un ferito; Usa, incendio e imboscata ai vigili del fuoco in Idaho: 2 morti in una sparatoria.

Usa: uccisi in una sparatoria due vigili del fuoco. Morto anche il killer - L'incendio in una località di villeggiatura vicino al confine con il Canada, Canfield Mountain ... Segnala tg.la7.it

Usa, sparatoria in Idaho: due vigili del fuoco uccisi in imboscata - Due vigili del fuoco sono stati uccisi domenica e un altro è stato ferito a Coeur d'Alene, in Idaho. Lo riporta msn.com