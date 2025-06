Idaho | cecchino continua a sparare

In Idaho, una sparatoria ancora in corso a Coeur d'Alene ha trasformato la tranquilla cittadina in una scena di caos e tensione. Due vigili del fuoco sono stati tragicamente uccisi e ci sono feriti, mentre i cecchini continuano a sparare senza tregua. La situazione rimane altamente volatile, con molte persone ancora bloccate nella zona. La polizia lavora senza sosta per mettere fine a questa drammatica emergenza, mentre la comunità aspetta notizie di pace e sicurezza.

3.13 E' ancora in corso la sparatoria a Coeur d'Alene, in Idaho, dove due vigili del fuoco sono stati uccisi. Ci sarebbero anche diversi feriti. Lo ha detto la polizia locale precisando che "la persona o le persone che hanno aggredito i pompieri stanno ancora sparando". Lo sceriffo Norris ha confermato "che ci sono due morti ma potrebbero essercene altri. Ci sono ancora persone che stanno uscendo da quella montagna. Mentre parliamo, i cecchini continuano a sparare", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

