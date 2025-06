Icons gli scatti di Elliott Erwitt in mostra a Palazzo Bonaparte

Scopri l’universo di Elliott Erwitt, il maestro che ha saputo trasformare momenti quotidiani in vere e proprie opere d’arte. Fino al 21 settembre, Palazzo Bonaparte a Roma ospita la mostra ‘Icons’, un viaggio attraverso oltre 80 scatti che rivelano l’essenza dell’anima umana con uno sguardo unico e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per immergersi nel talento di un artista capace di catturare l’essenza del Novecento. Non perderti questa straordinaria esposizione.

ROMA (ITALPRESS) – Fino al 21 settembre, Palazzo Bonaparte a Roma rende omaggio a uno dei maestri più amati della fotografia del Novecento: Elliott Erwitt. La mostra ‘Icons’ racconta attraverso oltre 80 scatti iconici la lunga e brillante carriera di un artista capace di cogliere l’anima del Novecento e di trasformare attimi ordinari in immagini indimenticabili, con uno sguardo profondamente umano ma sempre sorprendente. In mostra a Roma icone di un’epoca, di un modo di guardare il mondo con leggerezza e intelligenza. “Icons” perchè ogni scatto di Erwitt è diventato un simbolo, della sua poetica e della nostra stessa memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

