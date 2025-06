Ibrahimovic | Messi circondato da quelli che corrono come se portassero sacchi di cemento!

Zlatan Ibrahimovic, leggenda del calcio e voce autorevole del mondo sportivo, analizza la sconfitta dell’Inter Miami contro il PSG, una sfida in cui i suoi compagni sembravano circondati da avversari che correvano come se portassero sacchi di cemento. Un’immagine potente e realistica di una partita difficile, che mette in luce le sfide di una squadra ancora in fase di rodaggio. Ecco le sue parole, tra lucida critica e speranze future.

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha parlato della sconfitta dell'Inter Miami contro il PSG per 4-0. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ibrahimovic: “Messi circondato da quelli che corrono come se portassero sacchi di cemento!”

