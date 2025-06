I vasi sono stati riconosciuti come strumenti di produzione non imballaggi veri e propri

I vasi non sono più solo contenitori, ma strumenti di produzione a tutti gli effetti. Questa novità rappresenta un'importante opportunità per le aziende florovivaistiche di Padova e Saonara, che potranno ottimizzare le proprie risorse e ridurre i costi. Il principio è chiaro: i vasi in plastica destinati a fiori e piante non sono più imballaggi, offrendo nuove prospettive di crescita e sostenibilità per il settore.

Una buona notizia per le aziende florovivaistiche padovane e soprattutto per quelle di Saonara che rappresentano la fetta più grande del settore. Il principio che è passato è chiaro: i vasi in plastica usati per fiori e piante non devono venire considerati "imballaggi". I produttori, dunque, non. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: imballaggi - vasi - sono - stati

«I vasi sono stati riconosciuti come strumenti di produzione, non imballaggi veri e propri»; Contributo Ambientale CONAI (CAC) sui vasi in plastica per fiori e piante; Florovivaismo: Cia, più chiarezza su Contributo Ambientale vasi per imprese.

Vasi floricoltura non sono imballaggi: sospeso contributo Conai - (askanews) – I vasi da florovivaismo non sono imballaggi tradizionali, ma mezzi di produzione indispensabili a garantire il ciclo produttivo della pianta. askanews.it scrive

Florovivaismo: i vasi per piante e fiori non sono imballaggi - I vasi da florovivaismo non sono imballaggi tradizionali, ma mezzi di produzione indispensabili a garantire il ciclo produttivo della pianta. Lo riporta alternativasostenibile.it