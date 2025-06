I Tarantula Garganica in concerto a Peschici

Preparatevi a immergervi in un’atmosfera magica e coinvolgente: i Tarantula Garganica approdano a Peschici, portando con sé l’energia vibrante di un patrimonio culturale autentico. Giovedì 3 luglio alle 22 in piazza Pertini, questa band ci trasporterà tra canti, poesie e balli di una cultura lontana, ancora viva e pulsante. Non perdete l’occasione di scoprire un mondo ricco di storia e passione, che continuerà a sorprendere e affascinare.

