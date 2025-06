I soldi delle tangenti nei vasi i fiori | 5 indagati nel casertano

Un intrigante risvolto emerge dall'inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere: tra i nascondigli dei soldi delle tangenti si aggiungono anche i vasi dei fiori. Un dettaglio che apre nuovi scenari su un tessuto corrotto radicato nel cuore della regione. La vicenda, sotto la lente d'ingrandimento, coinvolge cinque indagati e un sistema di lavori autostradali pilotati, falsi attestati e bustarelle. La scoperta solleva molte domande sul funzionamento di questa rete illegale.

Nella lista dei posti sono possono essere nascosti i soldi delle tangenti se ne è aggiunto uno: i vasi dei fiori. È uno dei particolari che emerge dall’inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) su lavori autostradali considerati pilotati, ipotizzate bustarelle e presunti falsi attestati per la formazione dei dipendenti. Cinque le persone iscritte nel registro degli indagati che per ordine del sostituto procuratore Giacomo Urbano, con il coordinamento del procuratore Pierpaolo Bruni, ha emesso nei loro confronti un decreto di perquisizione inviando i carabinieri nelle loro case e uffici a caccia di documenti sensibili, cellulari e supporti informatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I soldi delle tangenti nei vasi i fiori: 5 indagati nel casertano

In questa notizia si parla di: soldi - tangenti - vasi - fiori

Appalti a Sorrento, il collaboratore confessa: «Quei soldi erano tangenti» - Il sindaco di Sorrento, Massimo, è coinvolto nell'inchiesta sugli appalti locali. Il collaboratore che ha confessato di aver percepito tangenti ha accusato un lieve malore e ha scelto di non rispondere alle domande, chiedendo di essere ascoltato dai magistrati al più presto.

Caserta, tangenti per lavori autostradali: indagate cinque persone; Tangenti per lavori autostradali, 5 indagati nel Casertano; Poggiolini, ritrovato il tesoro sequestrato durante Tangentopoli.

Tangenti per lavori autostradali, cinque indagati nel Casertano - Una mano avrebbe preso soldi per pilotare appalti, un’altra sarebbe stata nascosta per non spenderli nella formazione degli operai. Scrive rainews.it

Tangenti andata e ritorno, così viaggiavano i soldi tra la Ciociaria e Napoli per gli appalti pilotati di Ceccano - Il Messaggero - Il cartello che il commerciante Memmo Balducci, fiancheggiatore della banda della Magliana, esponeva nel negozio di Campo de' Fiori per reclamizzare la sua attività di ... Come scrive ilmessaggero.it