I Samsung Galaxy S25 accolgono la One UI 8 Beta 3 | le poche novità sono un buon segno

I Samsung Galaxy S25 stanno ricevendo la One UI 8 Beta 3, segnando un passo importante verso il rilascio stabile. Le poche novità introdotte sono un’indicazione positiva di stabilità e perfezionamento. Questa fase di testing rappresenta un momento cruciale per affinare le funzionalità e garantire un’esperienza utente ancora più fluida. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa versione in rollout, che promette miglioramenti significativi senza stravolgere l’originale.

