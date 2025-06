I rumors Serie D rivoluzione I gironi diventano 8

Lavoriamo da tempo su una rivoluzione che potrebbe cambiare per sempre il volto della Serie D: l'introduzione di otto gironi invece di nove, con promozioni dirette in C per i vincitori playoff. Un passo deciso verso una stagione più snella, emozionante e meno dispersiva, che potrebbe segnare la fine di un'epoca. Questa novità rappresenta un tentativo concreto di rendere il percorso più competitivo e coinvolgente per club e tifosi, inaugurando un nuovo capitolo nel calcio dilettantistico italiano.

Quella che inizierà tra due mesi potrebbe essere l'ultima serie D con le consuete modalità , specie per il numero di gironi e playoff. Per ovviare all'annoso problema, cioè che in D la post season si rivela nel 99% dei casi una inutile quando fastidiosa appendice, l'idea della Lega Dilettanti sembra essere quella di ridurre da nove a otto i gironi nazionali offrendo così una promozione diretta in C a chi vincerà i playoff. "Lavoriamo da tempo su un'altra idea, che proveremo a realizzare chiaramente per il campionato successivo e non per quello che è ormai alle porte – dice Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale –.

