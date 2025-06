I programmi in tv oggi 30 giugno 2025 | film e intrattenimento

Scopri la programmazione televisiva di lunedì 30 giugno 2025, una serata ricca di emozioni e intrattenimento per tutti i gusti. Dai documentari su Rai Uno come "Noos - L’avventura della conoscenza" alle emozionanti sfide del Mondiale per Club su Italia 1, senza dimenticare le ultime novità e approfondimenti delle principali rubriche. Per facilitare la tua scelta, abbiamo organizzato tutto in sezioni tematiche con dettagli sui film, telefilm e programmi di attualità. Di seguito il...

Su Rai Uno Noos-L’avventura della conoscenza, su Italia 1 il Mondiale per Club. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 30 giugno 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 30 giugno 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Alle 21:10 su Rai Movie v a in onda “Per qualche dollaro in più”, il celebre western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Lee Van Cleef, un classico intramontabile del cinema italiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 30 giugno 2025: film e intrattenimento

