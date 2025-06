I minimarket in riva al lago Il Consiglio di Stato sentenzia | Abbattuti entro tre mesi

Il Consiglio di Stato ha deciso: i minimarket a Riva al Lago devono essere abbattuti entro tre mesi. Dopo quasi dieci anni di battaglie legali, la sentenza del 27 giugno 2025 mette fine a una lunga disputa, confermando la illegittimità delle costruzioni realizzate al posto di un centro natatorio mai aperto. Una decisione che segna un importante punto di svolta per la tutela del territorio e della legalità.

PARATICO (Brescia) Due edifici che ospitano un negozio di articoli per il corpo e per la casa, un negozio di tessuti e un salone di acconciature dovranno essere abbattuti entro 90 giorni. Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata il 27 giugno 2025, dopo quasi 10 anni ha messo la parola fine a una vicenda giudiziaria annosa iniziata da Legambiente quando al posto di un centro natatorio mai aperto sono stati realizzate nuove strutture murarie che secondo il sodalizio lì non avrebbero dovuto essere edificate. Il Consiglio di Stato ha deciso e ha identificato un Commissario ad acta che si accerterà che l’abbattimento sia eseguito nel giro di tre mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I minimarket in riva al lago. Il Consiglio di Stato sentenzia: "Abbattuti entro tre mesi"

