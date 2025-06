I look di giugno cos’hanno indossato le star?

Il mese di giugno ha portato un’onda di stile irresistibile tra le star, che hanno brillato con look audaci e originali in ogni occasione. Dal red carpet alle strade della città, le celebrità amano sorprendere, adattandosi alle tendenze più hot del momento. Ma cosa hanno indossato le vip questo mese? Scopriamo insieme le scelte fashion di giugno, a partire da un dettaglio che non passa inosservato: i pantaloni di Giorgia Palmas.

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo giugno? Star con i pantaloni. Giorgia Palmas Giugno ha visto le vip sfoggiare con eleganza un capo tanto classico quanto versatile: i pantaloni. Sinonimo di autorità ma anche di dolcezza, a seconda del taglio e del tessuto, sono stati protagonisti assoluti nei look delle star. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - I look di giugno, cos’hanno indossato le star?

