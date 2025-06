I lobbisti tentano di ostacolare il Codice di condotta sull’Intelligenza artificiale.

Mentre la Commissione europea si avvicina alla pubblicazione del tanto atteso Codice di condotta sull'intelligenza artificiale, i lobbisti stanno cercando disperatamente di rallentare questo storico progresso. Con quasi 1.000 rappresentanti che difendono gli interessi delle grandi aziende, il dibattito si infiamma e le tensioni aumentano. La loro strategia mira a ritardare l’adozione di norme cruciali per garantire un uso etico e responsabile dell’IA, ma cosa comporterà tutto ciò per il futuro della tecnologia?

. I lobbisti stanno compiendo un ultimo disperato tentativo per ritardare l’adozione delle norme relative all’IA per uso generico (GPAI), in vista della prevista pubblicazione da parte della Commissione europea del tanto atteso Codice di condotta volontario nei prossimi giorni. Il codice, che si applicherà ai modelli di IA multiuso alla base di tecnologie come ChatGPT di OpenAI, è stato oggetto di forti tensioni, con quasi 1.000 lobbisti ed esperti che hanno partecipato al processo insieme a presidenti indipendenti. Richieste di posticipo. Parallelamente, l’industria e la presidenza polacca del Consiglio hanno suggerito alla Commissione di “ fermare il tempo ” sull’attuazione della legge sull’IA, dato che molte linee guida e standard sono ancora in sospeso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net