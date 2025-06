I lavoratori di Fhp | Prp e investimenti L’Autorità si muova

I lavoratori di FHP, PRP e Investimenti L8217 Autorità si muovono con determinazione per chiedere risposte chiare su un tema cruciale: lo stallo del Piano Regolatore Portuale, atteso nel 2024 e ora inspiegabilmente bloccato. Nonostante gli investimenti e i segnali di crescita, i lavoratori temono che questa situazione possa compromettere il futuro dello sviluppo portuale. La loro voce è un richiamo urgente a riprendere il cammino verso un rilancio sostenibile.

Sono fortemente preoccupati i lavoratori dell'azienda Fhp per lo stallo in merito al Piano regolatore portuale "atteso nel corso del 2024 e inspiegabilmente arenato". L'azienda, da quando ha rilevato la vecchia Porto di Carrara spa, ha investito e continua a investire molto. "Ne sono prova – affermano i rappresentanti dei lavoratori – la crescita dell'occupazione e l'aumento della movimentazione delle merci. Ma questo sviluppo non sarebbe stato possibile senza il contributo fondamentale dei lavoratori. Il Piano regolatore portuale è oggi fermo a causa delle numerose prescrizioni imposte dal Ministero, che la governance dell' Autorità portuale è chiamata a superare".