I ladri di rame tornano al Carboj | distribuzione dell' acqua in tilt a Sciacca

I ladri di rame tornano a Sciacca, causando disagi e blackout nel sistema idrico della città. Questa ennesima razzia di cavi di "oro rosso" mette in crisi la distribuzione dell'acqua, lasciando i cittadini senza risposte e con un servizio compromesso. La ripetizione di questi furti evidenzia l'urgenza di interventi efficaci per proteggere le infrastrutture essenziali e garantire un approvvigionamento stabile per tutti.

Ci risiamo. I "cacciatori" di "oro rosso" sono tornati - ed è la terza volta in neanche sei mesi - a rubare cavi di rame dagli impianti elettrici che alimentano la sorgente idrica Carboj. In tilt il sistema di distribuzione dell'acqua a Sciacca. I primi due episodi avevano indotto Aica ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: rame - carboj - distribuzione - acqua

Sciacca, ennesimo furto di rame: la sorgente idrica Carboj è in tilt; Ancora un furto di rame blocca la distribuzione idrica, Aica: Danni per 100mila euro; Ennesimo furto di rame, sorgente idrica in tilt a Sciacca.

Ennesimo furto di rame, sorgente idrica in tilt a Sciacca - L’ennesimo furto di rame dagli impianti elettrici che alimentano la sorgente idrica Carboj, ha mandato in tilt il sistema di distribuzione dell’acqua nel ... Secondo msn.com

Altro furto ai pozzi Carboj di Sciacca, stop fornitura acqua - Altro furto ai pozzi Carboj di Sciacca, stop fornitura acqua Poche ore prima era stat completata riparazione SCIACCA , 01 febbraio 2025, 11:22 ... Segnala ansa.it