I Guelfi campioni d’Italia E Fimiani scrive la storia

tifosi appassionati e gremiti – hanno scritto un capitolo indimenticabile nel libro della storia fiorentina. La vittoria dei Guelfi non è solo un trionfo sportivo, ma anche il simbolo di perseveranza e passione che unisce tutta la città. Firenze può festeggiare con orgoglio: i Guelfi sono di nuovo campioni d’Italia, confermando il loro ruolo di protagonisti nel panorama del football americano nazionale.

È festa grande per Firenze: i Guelfi sono campioni d’Italia per la seconda volta nella loro storia, a tre anni di distanza dal trionfo del 2022. Una vittoria netta, travolgente, che cancella con forza l’amarezza delle ultime due finali perse contro i Panthers Parma, compresa quella del 2023, disputata anch’essa a Toledo, in Ohio. Questa volta, però, la terra del football americano ha sorriso ai viola, che – davanti a una straordinaria cornice di pubblico al Glass Bowl – hanno scritto la parola "fine" su una stagione perfetta: 12 partite, 12 vittorie. Nel XLIV Italian Bowl, i Guelfi Firenze hanno annichilito i Dolphins Ancona con un clamoroso 49 a 14, chiudendo un’annata in cui nessuno è riuscito nemmeno ad avvicinarsi al livello di gioco espresso dagli uomini in viola. 🔗 Leggi su Lanazione.it