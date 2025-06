I giovani talenti della Lube sempre in evidenza La stagione si chiude col trofeo delle Regioni

I giovani talenti della Lube, sempre in evidenza, chiudono la stagione con il prestigioso Trofeo delle Regioni. Tra convocazioni e premi, i promettenti atleti marchigiani hanno dimostrato che il futuro dello spettacolo pallavolistico è nelle mani di queste promesse. La loro esperienza in Puglia segna un importante step di crescita e preparazione per le sfide a venire, consolidando la forza del vivaio biancorosso. Un finale di stagione che accende ottimismo e passione per il prossimo anno.

L’epilogo del 40° Trofeo delle Regioni ha di fatto sancito la conclusione della stagione agonistica indoor per gli atleti delle giovanili della Lube. Ce ne erano 7 tra i convocati per la Rappresentativa Marche (foto) che in Puglia ha archiviato al 9° posto l’edizione 2025 della AeQuilibrium Cup. Un risultato non eccelso ma nemmeno pessimo, in linea con quanto ci si attendeva alla vigilia. I biancorossi Federico Amadio, Filippo Laraia, Leonardo Mercuri, Nico Pasqualini, Mattia Penna, Andrea Pomarico e Edoardo Sagripanti hanno cercato di spingere la formazione marchigiana che ha iniziato la competizione migliorando quello che era il ranking di partenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I giovani talenti della Lube sempre in evidenza. La stagione si chiude col trofeo delle Regioni

In questa notizia si parla di: lube - stagione - trofeo - regioni

40° Trofeo delle Regioni, sabato in Puglia i sette Lubini nel roster delle Marche si sono presi la rivincita contro il Veneto nella Finale per il 9° posto. Vittoria per 2-1 (25-21, 21-25, 15-11) #AcademyVolleyLube Articolo completo https://lubevolley.it/news/20 Vai su X

40° Trofeo delle Regioni, sabato in Puglia i sette Lubini nel roster delle Marche si sono presi la rivincita contro il Veneto nella Finale per il 9° posto. Vittoria per 2-1 (25-21, 21-25, 15-11) #AcademyVolleyLube Articolo completo https://www.lubevolley.it/ne Vai su Facebook

I giovani talenti della Lube sempre in evidenza. La stagione si chiude col trofeo delle Regioni; Trofeo delle Regioni, la carica dei sette Lubini contribuisce al piazzamento finale delle Marche; Notizie del 1 luglio 2025.

I giovani talenti della Lube sempre in evidenza. La stagione si chiude col trofeo delle Regioni - L’epilogo del 40° Trofeo delle Regioni ha di fatto sancito la conclusione della stagione agonistica indoor per gli atleti delle giovanili della Lube. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Lube Volley, un titolo dietro l’altro: "Lotteremo per migliorarci ancora" - Il vicepresidente Albino Massaccesi: chiusa una stagione sopra le aspettative, ma non ci accontentiamo "Non credo di essere presuntuoso se dico che rappresentiamo il vertice a livello sportivo nelle M ... msn.com scrive