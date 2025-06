I giovani continuano ad andare via in cerca di lavoro | a Benevento la preoccupazione è la Toponomastica

I giovani di Benevento continuano a cercare fortuna altrove, mentre le questioni di toponomastica divampano tra polemiche e rivendicazioni culturali. Un dibattito acceso che, pur apparendo secondario, ha riempito le pagine dei giornali, riflettendo le tensioni tra identità e cambiamento. In un contesto in cui il futuro dei nostri giovani sembra sempre più incerto, anche le questioni simboliche come i nomi delle vie assumono un significato profondo. Ma si...

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Ing. Carmine De Gennaro in merito sulla diatriba scaturita in merito alla Topomastica: "Qualcuno usa anche paroloni con il "rivendicare cultura, forse dispersa da altri". Dare o semplicemente rinnovare un nome a luoghi della città di Benevento. Non è una cosa importantissima, ha fatto, però, riempire le pagine dei giornali in questi giorni anche con precisazioni e polemiche, ma si trova modo, comunque, di incrementare il poco invidiabile primato nazionale di Benevento in tema di taglio di nastri e inaugurazioni. I giovani continuano ad andare via in cerca di lavoro, la città respira l'aria che ha ed è priva di depurazione.