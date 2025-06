I gay ebrei cacciati dal Pride ma Schlein non dice una parola Anzi Repubblica non si sogna nemmeno di porgerle una domanda…

Un paradosso inquietante scuote il panorama politico e sociale: mentre alcune forze di sinistra si mostrano solidali con i diritti LGBT all’estero, in patria assistiamo a un silenzio assordante o, peggio, a episodi di esclusione e discriminazione. La coerenza sembra vacillare, rivelando un problema più profondo nella tutela delle minoranze. Questa doppia morale mette in discussione credibilità e impegno reale nel difendere i diritti di tutti.

La sinistra che dice di avere a cuore i diritti ha gigantesco problema proprio sui diritti. In particolare la tutela dei diritti delle minoranze. Quello che è andato in scena questo fine settimana a Budapest con il Gay Pride è un paradosso e una vergogna al tempo stesso. Mentre la classe dirigente del Partito democratico – Schlein in testa- e della sinistra più estrema volava a Budapest per sfilare al Pride, in casa, nei cortei di Toscana, a Napoli, a Milano, la minoranza ebrea non poteva sfilare al Pride. Vorremmo sapere dove si stanno radunando i dem per protestare contro la cacciata da quelle piazze dei gay ebrei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it