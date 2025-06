I funerali di Alessandro Coatti ucciso in Colombia il suo ex prof del liceo | Era come un figlio per me

Una perdita terribile che ha sconvolto tutti noi. I funerali di Alessandro Coatti, il giovane biologo brutalmente ucciso in Colombia, si sono svolti oggi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di amici e familiari. Tra i ricordi commossi della cugina e dell’ex professore di matematica, emerge il dolore di una vita spezzata troppo presto. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragedia e il commovente omaggio che gli è stato dedicato.

Si sono tenuti oggi, lunedì 30 giugno, i funerali di Alessandro Coatti, il biologo 38enne ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Durante le esequie, il ricordo della cugina e dell'ex professore di matematica del liceo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I funerali di Alessandro Coatti ucciso in Colombia, il suo ex prof del liceo: Era come un figlio per me

Longastrino (Ferrara), 30 giugno 2025 – Sono le note de 'La cura' di Franco Battiato che risuonano fuori dalla chiesa all'arrivo del feretro di Alessandro Coatti, il 38enne biologo barbaramente uccis

Sono le canzoni che hanno accompagnato l'arrivo e l'uscita del feretro di Alessandro Coatti, il ricercatore di 38 anni brutalmente ucciso e fatto a pezzi a