I film di luglio 2025 in uscita al cinema

Luglio 2025 si prepara a sorprendere gli appassionati di cinema con una serie di uscite imperdibili. Dallo spinoff di “So cosa hai fatto” ai nuovi capitoli di grandi saghe come “Jurassic World”, il mese promette emozioni intense e colpi di scena inaspettati. Tra vecchie glorie e talenti emergenti, le sale italiane saranno il palcoscenico di storie avvincenti che lasceranno il segno. Preparatevi a vivere un’estate cinematografica indimenticabile!

Il sequel di “So cosa hai fatto”. A trent’anni di distanza, la violenza dilaga con protagonisti vecchi e nuovi. Nelle sale il nuovo “Superman”. Novità di rilievo nel mese di luglio nei cinema italiani. Iniziamo con “Jurassic World – La rinascita”, in uscita il 2 luglio, quarto capitolo della saga, che racconta la storia di Zora Bennett, esperta di operazioni clandestine, ingaggiata da un paleontologo per raccogliere materiale genetico dalle tre creature più grandi che vivono nella biosfera tropicale. Ma la situazione si complica quando la donna e il suo team, rimangono bloccati su un’isola. Qual è il segreto che verrà alla luce e che metterà in estrema difficoltà Zora e la sua squadra? Molto atteso il nuovo “Superman” diretto da James Gunn in uscita il 10 luglio che racconta ancora una volta la storia di Kal-El, unico sopravvissuto dopo la distruzione del pianeta Krypton. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I film di luglio 2025 in uscita al cinema

100 Litri di birra, al cinema dal 17 luglio il nuovo film di Teemu Nikki - Preparati a un'esperienza cinematografica unica: dal 17 luglio, nelle sale italiane arriva "100 Litri di Birra", il divertente e originale film di Teemu Nikki, presentato in concorso a Roma 2024.

