I dubbi di Simone Collio | Problema di preparazione per Jacobs Non penso lo rivedremo prima di agosto

Simone Collio analizza il difficile inizio di stagione di Marcell Jacobs, evidenziando le sfide e le speranze per il suo recupero. Tra dubbi e attese, l’ex velocista azzurro fornisce un quadro realistico sulle prossime settimane, sottolineando che probabilmente non rivedremo Jacobs in azione prima di agosto. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul re dei velocisti italiani.

Simone Collio è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ex velocista azzurro inizia il suo racconto dal “re” dei velocisti, ovvero Marcell Jacobs, che ha vissuto un esordio stagionale a Turku non certo felice. “Davvero un peccato. Aveva iniziato la gara con un tempo di reazione davvero eccellente. Una dimostrazione di quanto fosse concentrato e motivato al blocco di partenza. Purtroppo è arrivato questo problema fisico. Obiettivamente dev’esserci qualcosa che non va nella preparazione. Non sono a conoscenza di quello che è successo, ma sappiamo che a marzo ha avuto un problema importante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I dubbi di Simone Collio: “Problema di preparazione per Jacobs. Non penso lo rivedremo prima di agosto”

In questa notizia si parla di: simone - collio - problema - preparazione

Jacobs, Tortu e il futuro della velocità italiana: il parere di Simone Collio - Nel mondo dell’atletica italiana, il futuro della velocità si withisce di sfide e innovazioni. In questa puntata di Sprint Zone, Simone Collio, ex stella della velocità nazionale e oggi fisioterapista di élite, condivide la sua visione sulla crescita dei talenti italiani e le strategie per tornare ai vertici internazionali.

Nel nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, ospite speciale Simone Collio, ex velocista di punta della nazionale italiana e oggi affermato... Vai su Facebook

I dubbi di Simone Collio: “Problema di preparazione per Jacobs. Non penso lo rivedremo prima di agosto”.

Atletica, Simone Collio: "Per Jacobs recupero veloce. Iapichino geneticamente un fenomeno. E Furlani..." - OA Sport - Gli appassionati di atletica leggera ricorderanno sicuramente Simone Collio, ottimo velocista con un personale di 10. Riporta oasport.it

Mondiali Militari: Collio oro, Piantella argento - Runner's World - Si chiude con il successo di Simone Collio nei 200 metri l’avventura degli azzurri con le stellette alla 43ª edizione dei Campionati Mondiali militari di atletica leggera, disputati in Bulgaria ... Secondo runnersworld.com