I corsi di inglese per i figli sono spese ordinarie il genitore separato deve rimborsarli anche senza accordo preventivo con l’ex coniuge SENTENZA Corte di Cassazione

In un pronunciamento storico, la Corte di Cassazione ha sancito che i corsi di inglese per i figli sono spese ordinarie, e quindi il genitore separato è tenuto a rimborsarli anche senza un accordo preventivo con l’ex coniuge. Questa decisione chiarisce un aspetto fondamentale delle spese per i minori, migliorando la tutela dei diritti dei figli e la responsabilità genitoriale. Scopriamo insieme cosa significa questa rivoluzione nel diritto di famiglia.

La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di spese straordinarie per i figli minori, riconoscendo il carattere ordinario dei corsi di lingua inglese extrascolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: corsi - inglese - figli - spese

Lucio Corsi canta Volevo essere un duro per l’Italia all’Eurovision 2025 con i sottotitoli in inglese - Lucio Corsi ha entusiasmato il pubblico all'Eurovision Song Contest 2025 con la sua performance di "Volevo essere un duro".

Inglese per figli: l'ex deve pagare anche senza accordo! È spesa ordinaria Separazione: per la Cassazione il corso di inglese del figlio rientra nelle spese ordinarie. Il... Vai su Facebook

I corsi di inglese per i figli sono spese ordinarie. il genitore separato deve rimborsarli anche senza accordo preventivo con l'ex coniuge. SENTENZA Corte di Cassazione; Inglese per figli: l'ex deve pagare anche senza accordo! È spesa ordinaria; Separazione: anche il corso di inglese del figlio rientra nelle spese ordinarie.

I corsi di inglese per i figli sono spese ordinarie. il genitore separato deve rimborsarli anche senza accordo preventivo con l’ex coniuge. SENTENZA Corte di Cassazione - La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di spese straordinarie per i figli minori, riconoscendo il carattere ordinario dei corsi di lingua inglese extrascolastici. Secondo orizzontescuola.it

Separazione: anche il corso di inglese del figlio rientra nelle spese ordinarie - In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali deri ... Lo riporta ntplusdiritto.ilsole24ore.com